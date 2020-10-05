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В России хотят повысить выплаты семьям с детьми

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 12:06
1 мин
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фото: Pixabay

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой предусмотреть в бюджете на 2021 год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.

Соответствующее заявление Матвиенко сделала во время парламентских слушаний, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год.

По словам спикера Совфеда, при работе над проектом бюджета нужно предусмотреть «повышение выплат для семей с детьми с низкими доходами уже со следующего года», пишет «РИА Новости».

Ранее в Государственной думе России выступили с инициативой ввести специальные выплаты родителям на сборы детей в школу к 1 сентября. Доплаты предлагают сделать ежегодными.

темы
Россия
общество
Валентина Матвиенко
дети
выплаты
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