Срок уплаты россиянами подоходного налога истекает 15 июля

Общество

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15 июля в России истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подать декларацию при этом можно до конца месяца.

В основном подоходный налог исчисляет и платит работодатель, а значит подавать декларацию в таком случае не нужно. Если налоговый агент не определен или его нет, то налогоплательщик обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ самостоятельно, рассчитать и внести налог.

Если он неправильно сделает расчеты, налоговая инспекция скорректирует данные и пришлет уведомление. Подать декларацию можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или на бумажном носителе в офисе налоговой службы, уточняет РИА Новости.

Налог также должен быть уплачен, если гражданин продал имущество, находящееся в собственности менее 3 лет, сдавал жилье, имел доходы за пределами России. Штраф за непредоставление декларации составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц - не более 30% и не менее 1 тыс. рублей. Неуплата НДФЛ наказывается штрафом в размере 20% от суммы налога.

Обычно срок подачи деклараций истекает 30 апреля. В этом году его продлили до конца июля, но срок уплаты налога остался тем же.

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