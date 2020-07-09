В России идут испытания 17 потенциальных вакцин от коронавируса

Общество

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Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что испытания потенциальных вакцин от COVID-19 в России проходят в штатном режиме.

Министр сообщил, что испытуемые «неплохо» переносят препараты, но озвучивать какие-либо результаты пока рано.

По данным Мурашко, углубленная работа ведется над 17 наиболее перспективными вариантами вакцины. В конце исследований министр ожидает не менее «трех-четырех» рабочих вакцин.

Массовая вакцинация может начаться уже осенью, отмечает РБК. Согласно министру здравоохранения, она будет добровольной.