Общество
В России идут испытания 17 потенциальных вакцин от коронавируса
9 июля, 2020 23:02
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Pixabay
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что испытания потенциальных вакцин от COVID-19 в России проходят в штатном режиме.
Министр сообщил, что испытуемые «неплохо» переносят препараты, но озвучивать какие-либо результаты пока рано.
По данным Мурашко, углубленная работа ведется над 17 наиболее перспективными вариантами вакцины. В конце исследований министр ожидает не менее «трех-четырех» рабочих вакцин.
Массовая вакцинация может начаться уже осенью, отмечает РБК. Согласно министру здравоохранения, она будет добровольной.
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