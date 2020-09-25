В России действующая модель расчета черты бедности оказалась устаревшей

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До конца 2020 года министерство труда России определит подход к установлению прожиточного минимума на предстоящий год и последующий период.

В текущем году истекает срок действия федерального закона о потребительской корзине, на которую ориентируются при определении размера прожиточного минимума. В настоящее время, согласно международным меркам, действующая модель является устаревшей.

По словам экспертов Высшей школы экономики, сегодняшние экономические реалии не создали предпосылок для изменения потребительской корзины, например, в сторону увеличения в соответствии с нормами рационального потребления.

Однако, если сейчас увеличить состав корзины до уровня рационального потребления на 20%, то численность бедного населения вырастет до 23,5%. Это повлечет за собой автоматическое увеличение минимального размера оплаты труда и численности получателей пособий на 20%, пишут «Известия».

Тем временем, Россия отчиталась перед ООН в своей победе над феноменом крайней нищеты. Доклад был подготовлен аналитическим центром при правительстве РФ.

В документе подчеркивается, что политика, проводимая в сфере борьбы с бедностью, предполагает снижение её уровня в два раза к 2024 году. Российские власти также имеют возможность порадоваться успехам в борьбе с голодом: судя по докладу, уже в 2018 году «остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро — 6,2%».