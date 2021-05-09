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В России Дальний Восток первым встретил День Победы
9 мая, 2021 08:54
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Alexander Rekun/Global Look Press
Сегодня. 9 мая, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени начали торжества проведением военных парадов.
Жители Петропавловска-Камчатского первыми в стране увидели военный парад, за ними эстафету приняли Сахалин и Магадан.
Во Владивостоке в торжествах в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне также приняли участие более 1,2 тысячи военнослужащих.
Главный военный парад пройдет в Москве с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов, пишет ТАСС.
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