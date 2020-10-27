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В России бить жену дома в 2020 стало дешевле, чем годом ранее

Антон Мельников
27 октября, 2020 18:30
1 мин
s
Pixabay

На сайте судебного департамента при Верховном суде России опубликовали статистические данные за 6 месяцев 2020 года. Согласно им, в РФ средний штраф по административным правонарушениям, которые связаны с домашним насилием, составляет 5 323 рубля.

Согласно опубликованным данным, за первые, за первые шесть месяцев текущего года российские суды рассмотрели более 79 тысяч административных дел по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». По этим делам было привлечено к ответственности 50 291 человек, из них 41 120 обязали выплатить штрафы. Общая сумма штрафов составила 218 млн рублей. Таким образом, средний штраф за бытовое насилие в России составил 5 323 рубля.

Средний штраф за аналогичный период за 2019 года составлял 5 381 рубль. Было рассмотрено 88 671 дело, общая сумма штрафов составляла 255 млн рублей, передаёт «ТАСС».

темы
штрафы
насилие
побои
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