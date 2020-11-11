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В Роспотребнадзоре напомнили о правильном выборе косметики и духов

Артем Денисов
11 ноября, 2020 23:24
2 мин
духи
Фото: pixabay.com

При выборе косметики и парфюмерии необходимо обращать внимание на срок годности товара, изучить его состав и противопоказания для применения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, продавец обязан передать товар покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Также нужно изучить обязательные сведения для этой группы товаров: название косметики, ее компонентный состав, эффект, который она оказывает, характер действия косметики, применение, противопоказания для применения, способы и условия хранения, объем или масса, уточнить сведения о государственной регистрации.

Этикетка духов должна содержать информацию о его названии, производителе и стране изготовления, объеме, сроке годности и номере партии. Также должен быть указан состав продукта, инструкция по применению и меры предосторожности, возможные противопоказания.

Как напоминает Роспотребнадзор, парфюмерия и косметика не подлежат обмену, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, женщинам во время беременности не следует пользоваться косметикой. По словам специалистов, использование женщинами косметики в период беременности может становиться причиной развития ожирения у их будущих детей.

темы
покупки
роспотребнадзор
косметика
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