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В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены ЕГЭ
6 июля, 2021 16:21
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Рособрнадзоре оценили вероятность отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса.
В Роспотребнадзоре сообщили, что ЕГЭ отменять из-за пандемии коронавирусной инфекции не будут. Возможно, в порядок его проведения будут внесены некоторые коррективы.
Глава ведомства Анзор Мурзаев пояснил, что предложения об отмене ЕГЭ не обсуждаются. Однако изменения, отвечающие новым вызовам, вносится будут, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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