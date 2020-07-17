В Рособрнадзоре не согласились с возмущенными родителями юных химиков

Общество

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В Рособрнадзоре отреагировали на требования родителей учеников, сдаваших ЕГЭ по химии. Петиции об аннулировании результатов экзамена подписали более 5 тыс. человек.

Ведомство утверждает, что задания, содержащиеся в КИМах (контрольно-измерительных материалах), «не выходят за рамки школьной программы». Летом 2020 года экзамен сдавало более 90 тыс. человек.

Чиновники также напомнили о том, об экзамене следует судить уже после получения результатов, исходя из которых можно будет сделать вывод о том, какой процент учеников справился с заданиями.

При этом, после проведения ЕГЭ по химии 16 июля на сайте Change.org появилось сразу несколько петиций призывающих изменить критерии оценки экзамена ввиду сложности заданий. «Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие!!!! Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии… если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» — жалуются разгневанные родители в одной из петиций.