В роддоме в Балашихе вновь будут лечить больных коронавирусом
Балашихинский роддом «Саввино» в третий раз перепрофилировали в инфекционное отделение. Эта мера связана с нехваткой мест для заболевших коронавирусом жителей Подмосковья.
Пациентов с COVID-19 роддом «Саввино» начнет принимать с пятницы, говорится в официальном аккаунте медучреждения во «Вконтакте».
Большинство персонала останется работать, у них уже есть навыки работы с инфекционными больными.
«Теперь хоть поближе ковидных больных возить. А пока возим в Электроугли, в Москву (Кусково), в Красково, Видное, туда, где освобождаются места. В итоге один такой вызов длится от двух до шести часов с момента выезда бригады до возвращения на подстанцию. Иногда и больше, если у больного помимо COVID-19 есть второй диагноз. С открытием госпиталя в Саввино все будет на порядок быстрее», – цитирует работника скорой помощи Дмитрия Белякова «Общественная служба новостей».