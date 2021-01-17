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В РФ вступили в силу поправки о весе посылок для заключенных

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 12:09
2 мин
Тюрьма
Pxhere

С 17 января 2021 года в России вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которыми ужесточаются требования к посылкам, направляемым заключенным.

Допустимый вес посылок и передач снижен до двадцати килограмм, тогда как ранее допустимый вес ограничивался правилами почтовой связи. Максимально допустимый вес бандероли установлен в пять килограмм, что соответствует положениям правил оказания почтовой связи для максимальной бандероли, состоящей исключительно из книжных изданий.

Поправки также регулируют отношения, связанные с обеспечением гарантий оказания медицинской помощи лицам, страдающим различного рода инфекционными заболеваниями, например ВИЧ и гепатитом. Лица, возвращающиеся из исправительных учреждений, являющиеся при этом носителями таких заболеваний, будут наблюдаться по месту жительства.

Для реализации этих положений сведения о заболевании будет передаваться исправительным учреждением в соответствующие органы по месту жительства бывших заключенных. Также поправками установлен запрет на пересылку лекарств в бандеролях, сообщает издание

«Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что заточенный в московском СИЗО схиигумен объявил голодовку .

темы
СИЗО
Права человека
Посылка
тюрьма
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