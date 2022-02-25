В РФ считают, что жители страны не могут в соцсетях бесплатно выступать против войны на Украине
В Лиге безопасного интернета считают, что жители РФ не могут по собственной воле выступать против вторжения России на Украину. Им обязательно должны за это заплатить.
В Telegram-аккаунте главы российской околоправительственной организации Екатерины Мизулиной появился скриншот переписки. В ней неизвестное лицо без аватарки отправило неизвестному лицу сообщение о том, что ее компания предлагает блогерам с активной политической позицией «сделать вклад в возращение мира в Украине».
Всего-то нужно запустить в сториз флешмоб, призвав подписчиков фотографироваться с тематическими плакатами на митингах и указывать под снимками хештэги #мыпротивойны, #мыпротивпутина. За это блогеру якобы обещают заплатить 50 тысяч рублей.
Мизулина сообщила, что Лига вот-вот обратится в МВД с просьбой проверить предложение - «интересно, кто заказчик», - заключила она.