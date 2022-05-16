В РФ разрешили выпускать легковые авто без ряда систем безопасности из-за санкций
В России разрешили выпускать автомобили, на которых нет подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Об этом стало известно из постановления от 12 мая текущего года, опубликованного правительством страны
В документы описаны упрощенные требования к сертификации легковых авто. Это значит, что автопроизводителям теперь не придётся в обязательном порядке искать чипы и системы, которые теперь из-за введённых против России санкций попросту недоступны.
Так, например, отныне можно выпускать «легковушку» без антиблокировочной системы (ABS) и системы стабилизации (ESP), которая борется с заносном или сносом авто в повороте. Экстреннее оповещение ЭРА-ГЛОНАСС, срабатывающееся после аварии, тоже больше не нужно устанавливать. Сертифицировать машины стало настолько просто, что в России разрешили даже выпускать машины «Евро-0» - с выхлопом, который отвечал нормативам 1988 года.
Постановление будет действовать вплоть до 1 февраля 2023 года.