В результате ритуального обряда на Фарерах забили 250 китов

Общество

Фото: pixabay.com

На Фарерских островах продолжают чтить древние традиции.

Одна из них - забой китов. В очередной раз убили 252 китов и 35 атлантических белых дельфинов. Это была первая в текущем году охота на китов. В обществе охраны морской фауны Sea Shepherd забой назвали варварской охотой.

Мясо и жир морских обитателей распределили между 70 участниками обряда, остальное отдали жителям деревень, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, два года назад в Тихом океане горбатые киты спасли биолога Нэн Хаузер от атаки тигровой акулы.

Инцидент произошел в районе островов Кука. Биолог плавала рядом с одним из китов и не заметила приближения акулы. Тот был более внимательным и начал укрывать женщину своими плавниками. В какой-то момент он и вовсе поднял биолога на поверхность на своей спине.

Поблизости находился еще один кит, который также старался отогнать хищницу от человека, сообщает «ТВ Центр».

По словам Хаузер, произошедшее может быть означать, что морские млекопитающие наделены инстинктом защищать других живых существ от опасности.