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В раздевалке МХТ имени Чехова нашли мертвым сотрудника театра
5 февраля, 2021 10:58
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msk-news.net
В Московском художественном театре имени А. П. Чехова произошла трагедия. Накануне сотрудники учреждения обнаружили мертвым своего 60-летнего коллегу. Тело было найдено в раздевалке театра.
По словам директора МХТ Марины Андрейкиной, мужчина занимал в драматическом театре пост инженера нижней механизации сцены. В четверг он пришел на работу, сменил одежду и присел на кушетку. Так его жизнь и оборвалась. Мужчину нашли спустя треть часа его коллеги, подошедшие на работу позже.
Причина смерти пока не сообщается. Правоохранительные органы заявили о том, что признаков насильственной смерти нет. Эксперты установят подробности случившегося, передает РИА Новости.
Ранее в Петербурге под окнами многоэтажки было найдено тело ученого с мировым именем.
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