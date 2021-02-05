Общество

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова произошла трагедия. Накануне сотрудники учреждения обнаружили мертвым своего 60-летнего коллегу. Тело было найдено в раздевалке театра.

По словам директора МХТ Марины Андрейкиной, мужчина занимал в драматическом театре пост инженера нижней механизации сцены. В четверг он пришел на работу, сменил одежду и присел на кушетку. Так его жизнь и оборвалась. Мужчину нашли спустя треть часа его коллеги, подошедшие на работу позже.

Причина смерти пока не сообщается. Правоохранительные органы заявили о том, что признаков насильственной смерти нет. Эксперты установят подробности случившегося, передает РИА Новости.

Ранее в Петербурге под окнами многоэтажки было найдено тело ученого с мировым именем.