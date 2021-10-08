В РАН бьют тревогу о дефиците учителей в школах и агитируют студентов идти в педагогику

Люди

Глава РАН Александр Сергеев обеспокоен количеством вакантных мест в российских школах, в частности, в столичных образовательных учреждениях. Решить эту проблему он предложил путем привлечения на работу в школу студентов и аспирантов. Ранее преподавать в школах могли люди с оконченным высшим образованием или как минимум практиканты из педвузов и педколледжей.

До нововведений 2020 года согласно Федеральному закону N 273-ФЗ педагогами в школах могли становиться только те люди, которые имеют «среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам». На работу принимали кандидатов с дипломом по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету с прохождением курсов повышения квалификации по психолого-педагогическому направлению.

«К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения», – следует из поправок к ФЗ № 273 от 8 июня 2020 года.

Это означает, что для трудоустройства в школу теперь не требуются какие-либо дополнительные документы, подтверждающие принадлежность кандидата к педагогической сфере. Студенты, владеющие своим предметом на достойном уровне, могут теперь не только подрабатывать репетирами частным образом, но и трудоустраиваться педагогами официально. Представители разных профессий также могут приходить в педагогику, если чувствуют, что могут применить свои профессиональные компетенции в образовательной сфере. К примеру, при желании из журналиста или пиарщика можно быстро переквалифицироваться в учителя русского языка и литературы.

На такой шаг решилась бывшая пиарщица из московского агентства PR Partner Ирина Кузьмина. Она работала в организации на протяжении нескольких лет, в последнее время возглавляла отдел по работе с ИТ-проектами. После ухода из агентства она недолго поработала пиар-специалистом в Qiwi Russia, а затем решила трудоустроиться в родную школу №13 во Ржев. Там её приняли на должность преподавателя русского языка. У Ирины нет педагогического образования. Она признавалась, что будучи школьницей мечтала поступить в пединститут, однако судьба привела её в Московский государственный университет путей сообщения. В день учителя Ирина написала в Facebook, что уже месяц преподает и очень довольна.

По данным HeadHunter, в Москве открыто более 3,5 тысяч вакансий по специальности «учитель в школе», по России – 12 тысяч. В базе SuperJob – около 500 предложений в московском регионе, свыше 15 тысяч – по всей России.