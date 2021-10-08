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В работе соцсетей опять произошел глобальный сбой
8 октября, 2021 22:40
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Pixabay
В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также у мессенджера WhatsApp снова произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи из ряда стран жалуются на глобальные сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. По данным сервиса, проблемы начались около 21:20 по московскому времени.
О проблемах сообщают пользователи из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Канады, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России, а также других стран, сообщает телеграм-кагал «Раньше всех. Ну почти».
Глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже случался 4 октября.
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