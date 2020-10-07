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Общество
В проведенной экспертами ФСБ экспертизе по делу Голунова нашли противоречие
7 октября, 2020 11:53
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Личная страница Ивана Голунова в Facebook
В крови журналиста Ивана Голунова обнаружили следы амфетамина. Об этом говорится в экспертизе, которую проводили специалисты ФСБ.
Источник сообщил, что в ней найдено противоречие. В выводах говорится, что в крови Голунова «не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах».
В описательной части сказано, что в крови журналиста присутствовали следы амфетамина, пишет ТАСС.
О результатах экспертизы сообщалось 10 июня 2019 года. Правозащитник Павел Чиков и внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявляли, что наркотики не нашли ни в крови, ни срезах ногтей, ни в смывах рук.
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