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В проведенной экспертами ФСБ экспертизе по делу Голунова нашли противоречие

Лилия Караева
7 октября, 2020 11:53
1 мин
Иван Голунов
Личная страница Ивана Голунова в Facebook

В крови журналиста Ивана Голунова обнаружили следы амфетамина. Об этом говорится в экспертизе, которую проводили специалисты ФСБ.

Источник сообщил, что в ней найдено противоречие. В выводах говорится, что в крови Голунова «не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах».

В описательной части сказано, что в крови журналиста присутствовали следы амфетамина, пишет ТАСС.

О результатах экспертизы сообщалось 10 июня 2019 года. Правозащитник Павел Чиков и внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявляли, что наркотики не нашли ни в крови, ни срезах ногтей, ни в смывах рук.

темы
ФСБ
наркотики
Иван Голунов
экспертиза
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