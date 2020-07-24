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В приморском суде не оценили стремление активистки к поэзии

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 16:15
1 мин
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Flickr

Экоактивистка Екатерина Корчинская была признана нарушительницей в суде Владивостока. Причиной стало стихотворение, которое она зачитала возле здания суда.

Корчинскую признали виновной в нарушении правил пикетирования. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

В ходе пикета возле здания Приморского краевого суда, Корчинская пыталась донести до общественности новости о срыве полицейскими выступления группы «Дальневосточные разлучницы».

Как выступление, так и пикет, были посвещены оспариванию нового закона краевого правительства, делающего границы особо охраняемых природных территорий легко изменяемыми на усмотрение краевых властей, передает «Сибирь.Реалии».

темы
природа
пикет
Владивосток
экоактивисты
1 мин