Новости – Люди
Люди
В Польше фиксируют резкий рост числа пересекающих границу украинцев
24 февраля, 2022 15:37
1 мин
1 мин
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Варшава фиксирует рост числа людей, покидающих территорию Украины и, пересекающих польскую границу. Об этом сообщил главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага.
Польские пограничники наблюдают рост числа людей, стремящихся покинуть Украину на фоне специальной военной операции России. Украинцы едут на автомобилях и идут пешком, пишет «РИА Новости».
В Варшаве предвидели такой сценарий развития событий. Ранее главы МВД Польши и Латвии Мариуш Каминьский и Мария Голубева заявили о том, что в странах готовятся принимать беженцев из Украины, которые обязательно появятся в случае конфликта с Россией.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости