В Подмосковном лесу грибники нашли чемодан с трупом пожилой женщины

Общество

Фото: Pixabay

Грибники нашли в Подмосковном лесу у железнодорожной станции Радонеж чемодан с телом пожилой женщины, сообщает ГСУ СКР по региону.

Следователи отметили, что труп уже подвергся гнилостным изменениям. По факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство».

«К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины», — цитирует ведомство РИА «Новости».

Ранее в Мексике на территории штата Халиско обнаружено массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек.