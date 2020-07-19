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В Подмосковном лесу грибники нашли чемодан с трупом пожилой женщины

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 14:29
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Грибники нашли в Подмосковном лесу у железнодорожной станции Радонеж чемодан с телом пожилой женщины, сообщает ГСУ СКР по региону.

Следователи отметили, что труп уже подвергся гнилостным изменениям. По факту случившегося возбуждено дело по статье «Убийство».

«К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, принимаются меры к установлению личности женщины», — цитирует ведомство РИА «Новости».

Ранее в Мексике на территории штата Халиско обнаружено массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек.

темы
СКР
происшествия
убийства
Подмосковье
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