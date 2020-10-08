Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Подмосковном колодце нашли тела двух застреленных бизнесменов

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 13:42
1 мин
1
фото: Flickr

В Московской области застрелили двух предпринимателей. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам.

Жена одного из убитых обратилась в полицию. По ее словам, муж уехал рано утром на своей машине «Лексус» и не вернулся.

Машину нашли позже на Нахабинском шоссе. Полиция обнаружила около автомобиля стрелянные гильзы и следы волочения тела.

Тела двух бизнесменов обнаружили на дне колодца в деревне Ивашково. По подозрению в убийстве задержан 64-летний мужчина.

По предварительным данным, у мужчин возник конфликт по бизнесу, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее в поселке Затон нашли сожженный автомобиль, в котором находились тела двух человек.

Трагически закончилась для двух жителей Барнаула поездка к своему знакомому. Разгорелась ссора, причины которой пока не известны. Знакомый выстрелил в мужчин из огнестрельного оружия, затем переложил тела на заднее сиденье автомобиля, вывез в поселок Затон и поджег машину.

темы
Россия
общество
Московская область
убийство
происшествие
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!