В Подмосковном колодце нашли тела двух застреленных бизнесменов

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В Московской области застрелили двух предпринимателей. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам.

Жена одного из убитых обратилась в полицию. По ее словам, муж уехал рано утром на своей машине «Лексус» и не вернулся.

Машину нашли позже на Нахабинском шоссе. Полиция обнаружила около автомобиля стрелянные гильзы и следы волочения тела.

Тела двух бизнесменов обнаружили на дне колодца в деревне Ивашково. По подозрению в убийстве задержан 64-летний мужчина.

По предварительным данным, у мужчин возник конфликт по бизнесу, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее в поселке Затон нашли сожженный автомобиль, в котором находились тела двух человек.

Трагически закончилась для двух жителей Барнаула поездка к своему знакомому. Разгорелась ссора, причины которой пока не известны. Знакомый выстрелил в мужчин из огнестрельного оружия, затем переложил тела на заднее сиденье автомобиля, вывез в поселок Затон и поджег машину.