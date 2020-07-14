Общество
В подмосковном Долгопрудном горит обувной склад
14 июля, 2020 23:26
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В подмосковном городе Долгопрудном загорелся обувной склад, площадь возгорания достигла 6,5 тысяч квадратным метров.
Пожар уже привел к обрушению кровли сооружения, которая защищаля обувную продукцию от непогоды. Сооружение обувного склада имеет, на момент еще не закончившегося пожара, три этажа.
К тушению пожара привлечены силы МЧС, которые планируют в наиболее короткие сроки ликвидировать пожар и приступить к установлению причин возгорания, сообщает агентство «РИА Новости».
О наличии жертв среди персонала предприятия не сообщается.
Ранее стало известно о том, что парашютисты-десантники ликвидировали пожар на Чукотке.
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