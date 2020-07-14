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В подмосковном Долгопрудном горит обувной склад

Михаил Орлов
14 июля, 2020 23:26
1 мин
Пожар
UNsplash

В подмосковном городе Долгопрудном загорелся обувной склад, площадь возгорания достигла 6,5 тысяч квадратным метров.

Пожар уже привел к обрушению кровли сооружения, которая защищаля обувную продукцию от непогоды. Сооружение обувного склада имеет, на момент еще не закончившегося пожара, три этажа.

К тушению пожара привлечены силы МЧС, которые планируют в наиболее короткие сроки ликвидировать пожар и приступить к установлению причин возгорания, сообщает агентство «РИА Новости».

О наличии жертв среди персонала предприятия не сообщается.

Ранее стало известно о том, что парашютисты-десантники ликвидировали пожар на Чукотке.

темы
пожар
Долгопрудный
склад
1 мин