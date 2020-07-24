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В подмосковных ресторанах раскурят кальяны с 1 сентября

Артем Денисов
24 июля, 2020 06:03
2 мин
кальян
Фото: pixabay.com

В Московской области с 1 сентября разрешат курить кальяны в ресторанах, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе, сообщает телеканал «360».

Таким образом, кальяны можно будет курить в ресторанах с 1 сентября. Их курение было запрещено с конца марта.

Как сообщалось, Воробьев подписал постановление, которым снимаются очередные ограничения, введенные ранее на фоне пандемии коронавируса.

С 24 июля возобновится в обычном объеме предоставление услуг в зданиях госорганов и закончится действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

С 31 июля в торговых центрах, вмещающих не более трех тысяч человек, заработают кинотеатры.

Также можно будет проводить физкультурные и спортивные мероприятия без ограничения максимальной вместимости места проведения, сообщает телеканал «360».

темы
коронавирус
подмосковье
кальян
2 мин