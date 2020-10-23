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В Подмосковье спасли бежавших за машиной матери брошенных детей

Марьям Ибрагимова
23 октября, 2020 16:10
1 мин
Фото: ntkalininsk.ru
Фото: ntkalininsk.ru

В Одинцовском городском округе возбудили уголовное дело в отношении женщины, бросившей своих детей в качестве наказания на заправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на Можайском шоссе. Таксист увидел на дороге двух мальчиков 6 и 7 лет, посадил их в свой автомобиль и передал сотрудникам Госавтоинспекции. Когда дети оказались в полиции, выяснилось, что мать несовершеннолетних решила их проучить за плохое поведение и высадила из машины на заправочной станции, после чего уехала.

«Они бежали по проезжей части за машиной, пока не были замечены бдительным таксистом, – добавили в ведомстве. – Через некоторое время в дежурную часть поступил телефонный звонок от матери, которая сообщила, что ее малолетних детей похитили».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «оставление в опасности». В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

темы
дети
мать
Одинцово
несовершеннолетние
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