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В Подмосковье проснулись клещи и вышли на охоту
14 апреля, 2021 16:09
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Pixabay
Жителей Подмосковья предупредили о том, что после зимней спячки проснулись и начали охоту клещи. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Теплая погода заставила кровососущих насекомых выползти из своих нор и начать охоту. В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других. Всем, кто отправляется гулять на открытом воздухе следует проявлять осторожность.
Для безопасного похода в лес необходимо использовать защитные средства. После прогулки следует внимательно себя осмотреть, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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