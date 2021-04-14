В Подмосковье проснулись клещи и вышли на охоту

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Жителей Подмосковья предупредили о том, что после зимней спячки проснулись и начали охоту клещи. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Теплая погода заставила кровососущих насекомых выползти из своих нор и начать охоту. В ведомстве напомнили, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других. Всем, кто отправляется гулять на открытом воздухе следует проявлять осторожность.

Для безопасного похода в лес необходимо использовать защитные средства. После прогулки следует внимательно себя осмотреть, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».