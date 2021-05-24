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В Подмосковье прошел фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика» (фото)

Сергей Рыжик
24 мая, 2021 18:58
2 мин
Сергей Рыжик
24 мая, 2021 18:58
2 мин
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

22-23 мая в Московской области прошёл авиационный фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика» на аэродроме «Черное» авиаремонтного завода ДОСААФ России в Подмосковье, сообщает специальный корреспондент «Русской Планеты» Рыжик Сергей.

Фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Мероприятие проводится третий раз подряд.

В рамках фестиваля зрителям были представлены выступления парашютистов, состоялись показательные выступления авиационных моделей самолётов и вертолетов, гонки дронов, парный и индивидуальный пилотаж самолетов малой авиации, выступление пилотажной группы «Первый полет» и семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту, единственной женщины, вошедшей в десятку лучших пилотов планеты - Светланы Капаниной.

На стоянке аэродрома гости фестиваля смогли увидеть самолеты малой авиации и вертолеты, включая единственный в России действующий вертолет Ми-4, а также доставленный для восстановления к летной годности вертолет Ми-6.

На фестивале были представлены павильоны профильных технических вузов, тир ДОСААФ России, выставка военной техники, реконструкция полевого аэродрома времен Великой Отечественной войны.

Для детей было много площадок для образования, игр и полетов на собранных собственноручно дронах. А также каждый желающий смог виртуально побывать на месте пилота.

Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
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Московская область
Авиация
Россия
Фестиваль
Дроны
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