В Подмосковье перед выборами в Госдуму идет «тихая охота»
В Подмосковье проходит массовая «тихая охота» перед выборами в Госдуму.
Пока в России идет политическая агитация по всем интернет-каналам и в СМИ, в лесах Подмосковья - аншлаг. Люди предпочитают собрать как можно больше опят, и думают, чем прокормить семью, а не о выборах.
Такое впечатление, что в лесу проходят учения или поиски потерявшегося человека. Вдоль трасс можно увидеть огромное количество припаркованных автомашин, и некоторые даже встали лагерем, чтобы переработать готовые грибы на месте, на костре. К сожалению, народ не уверен, что дальше, после выборов, в стране станет лучше, и хоть какие-то запасы продовольствия хотят успеть подготовить. Все ожидают новое введение самоизоляции и ещё каких-то бонусов от Сергея Собянина (по мнению грибников).
Наш специальный корреспондент Рыжик Сергей совершил поход в одном из районов Подмосковья, и за три часа поисков, общения с любителями «тихой охоты», набрал полный багажник опят. И увидел все, как говорится, своими глазами, а после - дома до ночи закрывал грибы по рецепту от бывалых охотников.
В пятницу, 17 сентября, прогнозируется ещё большее количество людей в Московской области, которые также пойдут в лес.
Рекомендуем одеваться потеплее, а также не забывать про защиту от клещей. И успейте проголосовать до отъезда в лес.
Удачной «тихой охоты»!