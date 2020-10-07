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В Подмосковье педофил получил 15 лет «строгача» за сексуальное насилие над дочерью

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 15:06
1 мин
Фото: alrf.ru
Фото: alrf.ru

Суд приговорил педофила из Сергиева Посада к 15 годам заключения в колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью.

Установлено, что с января по август прошлого года 39-летний житель Подмосковья неоднократно домогался до 8-летней девочки. То, что мужчина четырежды насиловал собственную дочь, подтвердилось несколькими экспертными оценками. Об этом свидетельствуют заключения акушерско-гинекологической и психолого-психиатрической экспертиз.

Его признали виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении ребенка. На стадии предварительного следствия педофил от дачи показаний отказался, однако в судебном заседании признался в содеянном, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

темы
колония
насилие
педофил
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