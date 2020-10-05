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В Подмосковье начали готовить коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 11:51
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фото: Pixabay

В больницах Подмосковья началось перепрофилирование коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По словам Стригунковой, сейчас создано более 7,1 тыс. коек. Она отметила, что «на пике их было 15 тысяч, а в августе было менее четырех тысяч».

По мнению губернатора Московской области Андрея Воробьева, большинство граждан подхватили коронавирус из-за несоблюдения масочного режима, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

темы
Россия
общество
Московская область
коронавирус
больницы
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