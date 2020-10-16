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Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге закупит части человеческого тела на 12 миллионов 816 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Известно, что медцентр намерен приобрести шесть верхних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев за 93 тысячи рублей, 12 нижних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев стопы — за 144 тысячи рублей, а также три типа человеческого торса: 12 штук за 335 тысяч рублей, шесть штук за 465 тысяч рублей и еще шесть – за 620 тысяч рублей.

«Данные пособия предназначены исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей», – говорится в техническом задании.

Отмечается, что исполнитель должен гарантировать, что товар приобретен им законно – для использования в медицинских, научных и учебных целях. Помимо этого, необходимо наличие прижизненного разрешения человека на подобное использование его тела после смерти.