В Петербурге врач угрожал женщине с ребенком пистолетом – возбуждено уголовное дело

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Заместителя главврача 26-й горбольницы Петербурга задержала полиция после того, как он угрожал женщине с ребенком оружием. МВД по региону заявило о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Хулиганство», сообщает ТАСС.

Конфликт случился 3 октября в супермаркете в Зеленогорске. Женщина сделала замечание мужчине, который стоял к ней слишком близко и громко разговаривал по телефону. В ответ мужчина обматерил ее, а когда она вновь попросила незнакомца вести себя прилично, тот ударил ее кулаком по голове. Инцидент происходил прямо при ребенке. Посетители магазина стали заступаться за пострадавшую, некоторые – записывать происходящее на видео. Тогда дебошир достал из своего автомобиля Range Rover пистолет и начал угрожать женщине с ребенком, после чего сел в машину и уехал. Очевидцам удалось заснять и этот момент.

Женщина решила обратиться за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили владельца автомобиля. Им оказался 51-летний врач анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 26 Владимир Брацлавский. К слову, медработник уже поделился своей версией случившегося. По его словам, женщину он не трогал, и вообще, сам оказался жертвой приятеля незнакомки, написавшей заявление в полицию. Именно он напал на медика.

«Меня оклеветали. На меня напали, а сейчас пытаются себя выставить жертвами», — цитирует Брацлавского 78.ru.

Полиция изъяла у врача травматических пистолет. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Известно, что врач был госпитализирован в Елизаветинскую больницу – ему стало плохо после того, как он узнал о возбуждении уголовного дела. Сейчас в медучреждении выставили спецпост.

Ранее сообщалось, что в Сочи бывший полицейский угрожал местным жителям пистолетом из-за просьбы переставить машину в другое место.