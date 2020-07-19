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В Петербурге правоохранители прижали группировку «теневых банкирш»

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 16:17
1 мин
Photo
Flickr

Полицейские из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД арестовали в Петербурге трех женщин с необычной профессией. Предприимчивые дамы занимались нелегальным обналичиванием денег.

Женщины, за время своей нелегальной работы, успели обналичить 102,2 миллиона рублей. При этом, банкирши снимали собственный офис на Кирочной улице.

Глава конторы, являвшаяся идейным вдохновителем предприятия, нашла себе сообщниц на должность бухгалтера и юриста. Совместными усилиями они и осуществляли переводы денег на счета фирм-однодневок. Переводимые и позже обналичиваемые средства записывались как плата за доставку товаров до пункта назначения.

По данным «Фонтанки», предпринимательницы заработали на процентах с обналичивания более 13 миллионов рублей.

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