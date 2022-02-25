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В Петербурге появились билборды с цитатами Путина
25 февраля, 2022 21:33
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t.me/fontankaspb
В северной столице России появились стенды наружной рекламы, оправдывающие войну.
На центральных улицах Петербурга начали возникать патриотические билборды с российским триколором. На фоне флага России изображен президент Путин, рядом – его цитаты.
На одном рекламном щите заявляется, что «Настоящая сила заключается в справедливости и правде…», «Нам не оставили шансов поступить иначе», - значится на другом.
Исходя из информации, указанной на логотипе, билборд принадлежит московскому рекламному агентству North Star Media, - сообщает телеграм-канал «Фонтанка.ру»
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