В Петербурге член УИК получил десять суток ареста за отсутствие справки на COVID-19

Общество

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В Петербурге суд арестовал на десять суток члена участковой комиссии № 1802 с правом решающего голоса, активиста «Открытой России» Павла Чупрунова из-за отсутствия справки об отсутствии COVID-19 во время работы на голосовании.

Как сообщает «Апология протеста», в итоге комиссия удалила молодого человека с избирательного участка, а сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, сотсавили против Чупрунова протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотрудникам полиции»).

21 июля активист снова был задержан возле своего дома для дачи пояснений. Его доставили в отдел полиции, откуда на следующий день Чупрунов был доставлен в суд. Судья назначил ему десять суток ареста.

Чупрунов в беседе с изданием Znak.com неоднократно заявлял о своей невиновности. Активист уверяет, что 1 июля полицейские называли причиной задержания нарушение санитарных норм и то, что член УИК не отсидел на карантине положенного времени. Хотя, по словам, Чупрунова, при работе на голосовании он соблюдал меры безопасности и не оказывал сопротивления при задержании силовиками.

Член «Открытой России» полагает, что все это было устроено с единственной целью — не дать активисту доработать на голосовании. «Апология протеста» будет обжаловать решение суда.