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В Петербурге блогера в полицейской форме задержали и «заставили» извиняться
23 июня, 2021 12:13
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Ilya Galakhov/Global Look Press
В Петербурге сотрудники полиции задержали блогера, который ради эпатажных роликов ходил в полицейской форме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
27-летний уроженец Пермского края признался, что надевал на себя форму майора полиции и снимал в ней видео для «Тик-Ток», чтобы стать популярным блогером и привлечь подписчиков.
Мужчину задержали за незаконное ношение официальной формы. Он свою вину признал, назвал свои действия глупыми и принес извинения.
Мужчине грозит штраф и конфискация формы, сообщает Znak.
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