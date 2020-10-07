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В Пензе мощно сгорела одна из визитных карточек города

Артем Денисов
7 октября, 2020 02:13
1 мин
пожар
Фото: vk.com/news_pnz

В Пензе произошел пожар, в результате которого сгорела одна из визитных карточек города - деревянный ресторан «Засека».

Он был построен еще в советское время. Огонь распространился по всему зданию, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Причины пожара еще предстоит установить.

Ресторан был построен в конце 70-х годов прошлого века и стилизован под резной деревянный терем, сообщает телеканал «360».

Напомним, минувшим летом в селе Зоркальцева Томской области до тла сгорела деревянная православная церковь XIX века.

Официальная причина пожара пока не названо, однако пользователи соцсетей и ряд СМИ пишут, что огонь вспыхнул после попадания в церковь молнии.

темы
пожар
ресторан
пенза
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