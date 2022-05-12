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В Пекине из-за вспышки коронавируса закрывают метро
12 мая, 2022 15:31
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Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press
В Пекине из-за вспышки коронавируса закрывают станции метро. Об этом сообщает издание Beijing Daily.
На сегодняшний день закрылись 92 из 428 станций столичного метрополитена на 18 линиях.
За прошедшие сутки в Пекине было зафиксировано 35 новых случаев коронавируса. С 22 апреля выявлено 928 заболевших.
С 5 мая для пассажиров пекинского метро действуют новые правила: теперь для проезда обязательно наличие сертификата об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.
Развлекательные заведения, тренажёрные залы в Пекине закрыты. Рестораны имеют право работать только на вынос, пишет «РИА Новости».
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