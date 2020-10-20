В патриотическом центре под Москвой от разрыва снаряда погиб 14-летний ребёнок

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В военно-патриотическом центре в Лобне после взрыва снаряда умер ребёнок. Ему повредило артерию.

«На территории детского военно-патриотического центра ребенок разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны. Он разорвался, ребенок повредил артерию и умер», - рассказал источник «ТАСС» в экстренных службах.

По словам источника, ребёнок находился на территории парка без взрослых. Погибшему было 14 лет, инцидент произошел в детско-юношеском центре «Созвездие», передаёт «ТАСС».