Новости – Люди
Люди
В партии вакцины от COVID-19 обнаружили следы другого вируса
7 мая, 2021 08:56
1 мин
1 мин
Keystone Press Agency/Globallookpress
В партии американской вакцины Johnson and Johnson обнаружили смешение компонентов двух препаратов. В ней выявили следы вируса, который используют при производстве AstraZeneca.
Под сомнение попали 70 миллионов доз вакцины. Препарат произведен на заводе в Балтиморе.
Проверкой занялось Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA). Вероятная причина загрязнения вакцины - несоблюдение правил санитарии и дезинфекции работниками.
Решается вопрос, что делать с сомнительным препаратом. Рассматривается вариант полного уничтожения, сообщает The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников.
Ранее на заводе уничтожили партию из 15 миллионов доз вакцины. В ней также были смешаны компоненты двух похожих по технологии препаратов.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку