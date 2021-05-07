В партии вакцины от COVID-19 обнаружили следы другого вируса

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В партии американской вакцины Johnson and Johnson обнаружили смешение компонентов двух препаратов. В ней выявили следы вируса, который используют при производстве AstraZeneca.

Под сомнение попали 70 миллионов доз вакцины. Препарат произведен на заводе в Балтиморе.

Проверкой занялось Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA). Вероятная причина загрязнения вакцины - несоблюдение правил санитарии и дезинфекции работниками.

Решается вопрос, что делать с сомнительным препаратом. Рассматривается вариант полного уничтожения, сообщает The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников.

Ранее на заводе уничтожили партию из 15 миллионов доз вакцины. В ней также были смешаны компоненты двух похожих по технологии препаратов.