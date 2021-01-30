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Общество
В Париже вспыхнул митинг против закона о «глобальной безопасности»
30 января, 2021 18:30
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Flickr
В Париже проходит новая демонстрация против резонансного законопроекта «О глобальной безопасности». В этот раз вместо шествия участники устроили музыкальный вечер.
Инициатором выступили журналистские профсоюзы. На мероприятии уже присутствует группа барабанщиков и другие музыканты.
Как передает РИА «Новости», документ будет рассмотрен в Сенате в марте. Основной протест вызывает предусмотренный законопроектом запрет на съемку действий полиции.
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