В Париже вспыхнул митинг против закона о «глобальной безопасности»

Общество

В Париже проходит новая демонстрация против резонансного законопроекта «О глобальной безопасности». В этот раз вместо шествия участники устроили музыкальный вечер.

Инициатором выступили журналистские профсоюзы. На мероприятии уже присутствует группа барабанщиков и другие музыканты.

Как передает РИА «Новости», документ будет рассмотрен в Сенате в марте. Основной протест вызывает предусмотренный законопроектом запрет на съемку действий полиции.