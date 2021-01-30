В Париже начались жесткие стычки с полицией

Общество

В Париже на площади Республики начались стычки с полицией во время акции против законопроекта «О глобальной безопасности».

В соцсетях публикуют видеоролики ожесточённых стычек с правоохранителями. Присоединившиеся к акции люди в черной одежде начали забрасывать стражей порядка бутылками и петардами, пишет Московский комсомолец.

Полиция в ответ применила водометы.