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Общество
В Париже начались жесткие стычки с полицией
30 января, 2021 19:54
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Flickr
В Париже на площади Республики начались стычки с полицией во время акции против законопроекта «О глобальной безопасности».
В соцсетях публикуют видеоролики ожесточённых стычек с правоохранителями. Присоединившиеся к акции люди в черной одежде начали забрасывать стражей порядка бутылками и петардами, пишет Московский комсомолец.
Полиция в ответ применила водометы.
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