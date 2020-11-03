В Париже мужчина вооруженный мачете напал на прохожих

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В Париже мужчина вооруженный мачете забаррикадировался в одном из зданий.

Полицейским пришлось оцепить несколько улиц во французской столице после сообщений о неизвестном с мачете. Предположительно он пытался напасть на прохожих, а потом забаррикадировался в одном из зданий.

Преступник задержан, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Москве около отдела полиции на улице Рыбалко задержали мужчину с двумя гранатами.