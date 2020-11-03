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Общество
В Париже мужчина вооруженный мачете напал на прохожих
3 ноября, 2020 15:02
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фото: Pikist
В Париже мужчина вооруженный мачете забаррикадировался в одном из зданий.
Полицейским пришлось оцепить несколько улиц во французской столице после сообщений о неизвестном с мачете. Предположительно он пытался напасть на прохожих, а потом забаррикадировался в одном из зданий.
Преступник задержан, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что в Москве около отдела полиции на улице Рыбалко задержали мужчину с двумя гранатами.
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