В открывшейся россиянам стране прогремело два взрыва

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В субботу, 14 ноября стало известно о взрывах в африканской Эфиопии. Россияне туда еще не долетели.

Пострадали два города в штате Амхара: Гондар и Бахр-Дар. На данный момент устанавливается, связаны ли взрывы с боевыми действиями в соседнем штате Тыграй.

Как сообщает Reuters, федеральные войска Эфиопии ведут бои с силами Народного фронта освобождения Тыграя.

На фоне существующих опасений о расширении георгафии боев и дестабилизации ситуации в стране, российское руководство, тщательно все взвесив, открыло с Эфиопией авиасообщение.