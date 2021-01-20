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Общество

В отдельную часть России идёт нетипичное потепление

Антон Мельников
20 января, 2021 23:26
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 23:26
1 мин
Youtube / Россия 24 / Роман Вильфанд
Youtube / Россия 24 / Роман Вильфанд

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейскую часть страны придёт потепление. Температура будет на 9-10 градусов выше сезонной нормы. Оттепель сохранится до середины следующей недели.

Вильфанд пояснил, что потепление произойдет в пятницу, 22 января.

«По предварительным оценкам, как минимум до среды-четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на 9–10 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что оттепель затронет всю европейскую часть страны. Исключением станут северо-восточные районы Северо-Западного федерального округа, передают «Известия».

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погода
Гидрометцентр
Роман Вильфанд
1 мин
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