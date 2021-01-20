Общество

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейскую часть страны придёт потепление. Температура будет на 9-10 градусов выше сезонной нормы. Оттепель сохранится до середины следующей недели.

Вильфанд пояснил, что потепление произойдет в пятницу, 22 января.

«По предварительным оценкам, как минимум до среды-четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на 9–10 градусов», — сообщил руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что оттепель затронет всю европейскую часть страны. Исключением станут северо-восточные районы Северо-Западного федерального округа, передают «Известия».