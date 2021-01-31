В Омске задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего футболиста

Общество

В Омске силовики задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего экс-игрока омского «Иртыша» Егора Дробыша. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Один из них был задержан у себя в квартире, а второй подозреваемый — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых.

Трагедия произошла 27 января в Омске, спортсмен возвращался со своим другом Виталием Романчуком из магазина. На улице на них напали. Романчук получил удар ножом в шею, а Дробыш — в область груди, от чего он скончался. Следствие предполагает, что злоумышленники напали на них с целью ограбления, пишет Газета. Ru.