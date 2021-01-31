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В Омске задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего футболиста

Сергей Михневич
31 января, 2021 09:56
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 09:56
1 мин
В Омске найдены убийцы футболиста
Личная страница ВКонтакте Егора Дробыша

В Омске силовики задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего экс-игрока омского «Иртыша» Егора Дробыша. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Один из них был задержан у себя в квартире, а второй подозреваемый — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых.

Трагедия произошла 27 января в Омске, спортсмен возвращался со своим другом Виталием Романчуком из магазина. На улице на них напали. Романчук получил удар ножом в шею, а Дробыш — в область груди, от чего он скончался. Следствие предполагает, что злоумышленники напали на них с целью ограбления, пишет Газета. Ru.

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