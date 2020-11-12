В Омске местный житель нашёл способ есть пиццу бесплатно

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Пресс-служба МВД по Омской области рассказала о способе мошенничества, который практиковал омич. Три месяцы злоумышленник выдавал себя за директора пиццерии и делал заказы бесплатно. Всего ему удалось «наесть» пиццы на 50 тысяч рублей.

Мужчине удалось узнать личный промокод директора пиццерии, который позволял заказать еду из кафе бесплатно. В заведении заметили, что пиццу заказывает вовсе не директор, а неизвестный и обратились в полицию.

Правоохранители вычислили преступника по камерам видеонаблюдения. Им оказался молодой человек, состоящий в отношениях с одной из кассирш. Он нередко бывал в пиццерии и однажды просто услышал промокод, который давал скидку на заказ 100%

На преступника заведено уголовное дело о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы, передают «Известия».