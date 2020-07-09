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В офисе «Открытой России» проходят обыски

Михаил Орлов
9 июля, 2020 16:52
1 мин
Галямина
Wikipedia

Адвокат одного из задержанных должностных лиц «Открытой России» заявил о начавшихся в офисе организации обысках.

На момент получения сообщения о начавшихся следственных действиях на территории «Открытой России» адвокатов не пускали в здание.

Обыску в офисе «Открытой России» предшествовали аналогичные следственные действия в отношении помещения «МБХ Медиа», а также дома у московского депутата Юлии Галяминой, сообщает агентство «РИА Новости».

«Открытая Россия» - организация, финансируемая и основанная экс-владельцем ЮКОСА, который был ранее осужден российским судом, а впоследствии освобождён по решению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Ходорковский назвал виновником падения рубля Игоря Сечина.

темы
Михаил Ходорковский
суд
уголовное дело
Открытая Россия
1 мин