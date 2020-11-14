В офисе крупной игровой компании захватили заложников. Но ситуация не так однозначна
СМИ сообщили, что в канадском городе Монреаль были захвачены заложники в офисе компании Ubisoft, которая занимается производством компьютерных игр.
Здание, в котором располагается офис, было оцеплено правоохранителями, в полиции Монреаля сообщили, что проводится спецоперация.
«Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этот район. Полиция Монреаля сейчас проверяет информацию, детали будут позже», - заявили правоохранители.
В компании Ubisoft также подтвердили, что в их офисе проводится спецоперация полиции. Сообщалось, что в заложниках оказалось несколько десятков человек.
Через какое-то время находившиеся в здании вышли на крышу с поднятыми руками, но о требованиях захватчиков так ничего и не сообщалось. В итоге «заложники» были выведены из здания.
Позже стала появляться информация, которая опровергает версию о захвате. Нарративный директор игры Assassin’s Creed Valhalla (её выпускает компания Ubisoft) рассказал, что захват был в соседнем здании, а не в офисе компании, сообщила Lenta.ru.
Вместе с этим СМИ начали писать, что информация о заложниках в принципе была ложной. В частности, об этом сообщила журналистка Westphalian News.
«Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложником была ложной тревогой», - написала она.
Также информацию об отсутствии угрозы подтвердили в полиции Монреаля, передал telegram-канал Mash.
Что в итоге произошло на данный момент не известно, информация уточняется.