Шопинг жителей Дзержинска прервал упавший в магазине потолок (ВИДЕО)

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Несколько потолочных панелей и стеллаж упали на посетителей продуктового магазина в городе Дзержинск Нижегородской области.

По данным спасателей, общая площадь обрушения составила 10 квадратных метров, пострадали четыре человека. Из здания эвакуировали 57 покупателей, среди которых были дети, сообщает «Интерфакс».

Согласно опубликованным в интернете кадрам, из магазина врачи выводят женщину, которая держит у лица холодные продукты, чтобы остановить кровотечение. Следом идет еще одна покупательница с перевязанной головой.

Напомним, 1 октября в Ставрополе, в одной из школ на учеников во время перемены обрушился потолок. Инцидент произошел в гимназии № 3. По словам очевидцев, на четырех школьников обрушился потолок, двоих из них госпитализировали. Девочка получила травму поясницы, а мальчик ушиб руки.